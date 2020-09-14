Москва, , 15:01 — REGNUM Популярный российский стример Виталий «Arthas» Цаль 14 сентября выставил на продажу свой портрет. Заявленная цена картины — один миллион рублей.

На картине изображен сам Цаль, восседающий на троне. По словам стримера, на ней также можно найти различные отсылки к его прямым трансляциям.

Цаль заявил, что предварительное название картины — «Величайший». Сам стример получит только 50% от суммы, а оставшаяся часть достанется организатору сделки и художнику.

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