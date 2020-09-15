15 сентября 2020 | Время чтения 8 мин

Новые рекомендации Роспотребнадзора не только создали сложности в логистике на территории школ России, но и добавили пласт проблем и без того обременённым трудоёмкой работой учителям.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM Прошло всего лишь две недели с момента начала учебного года, а учителя начали массово жаловаться на новые условия работы. Их можно понять: не самый простой период с дистанционным обучением весной 2020 года, разделённый на две половины законный отпуск в 56 дней, да и дети в школу пришли не в самом лучшем настрое после долгих месяцев в квартирах. Однако в этот раз главное возмущение педагогов обрушилось на новые санитарные рекомендации Роспотребнадзора, которые во многих школах активно начали претворять в жизнь, но возложили всю головную боль на учителей. О том, как педагоги справляются с новыми условиями труда, рассказывает ИА REGNUM.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

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Хотели как лучше — получили рассадник «короны»

Первой сложностью для образовательных учреждений стала рекомендация по разведению потоков учащихся. Повезло тем школам, которые имеют в комплексе несколько корпусов, разбитых по принципу ступеней: начальная школа, средняя и старшая. А вот всем остальным школам пришлось выкручиваться: так, в целях соблюдения правила об отсутствии скоплений детей было принято решение о разведении потоков учеников по параллелям и с разных входов, причём зачастую для этого приходилось открывать аварийные выходы из школ.

В реальности из-за путаницы с расписанием входа детей в школу и необходимостью обязательной термометрии на входе в интернете начали массово появляться снимки с огромными очередями и толпами у школ. Интернет-пользователи с сарказмом комментировали происходящее — дескать, никакой социальной дистанции, все стоят в тесноте. Разумеется, локальные вспышки коронавируса не заставили себя ждать.

Учитель в классе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Признание ошибок?

На подобные случаи пришлось реагировать и чиновникам. Так, первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что единичные случаи локальных вспышек коронавируса возникают из-за очередей перед школами.

«Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но всё зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — сказал Глушко.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ также заявил, что таких школ, которые перевели все свои классы на дистанционный формат обучения, «единицы».

Неформальные обязанности

Классные руководители массово жалуются на то, что их заставляют в ежедневном режиме контролировать проход своих подопечных в школу. При этом алгоритм прохода школьникам известен, он не будет меняться в ближайшее время, и сами педагоги жалуются на то, что целесообразность их присутствия в данном случае отсутствует.

«В связи с изменением расписания у меня появились «окна» на первых и вторых уроках. Вместо этого я должен приходить в школу за полчаса перед первым уроком и формально стоять на входе, но зачем — мне так и не объяснили, особенно в условиях оплаты труда за один урок. Либо же, если мне нужно приходить в школу к первому уроку, я не успеваю толком подготовиться к нему, поскольку, опять же, меня неформально обязали стоять на входе», — сетует учитель одной из школ на юге Москвы.

Контроль температуры Алексей Колчин © ИА REGNUM

Учитель математики из Краснодарского края Елена Николаевна рассказала изданию «Московский комсомолец», что в регионе учителям также приходится выполнять львиную долю работы по новым рекомендациям: «С утра мы должны измерять температуру у детей на входе, потом бегать весь день в масках при жаре в 34 градуса по этажам на уроки в обнимку с сумками, пособиями и другими подручными материалами. <…> Закупить рециркуляторы для каждого класса школы не смогли, в результате учителя по очереди обязаны таскать их по классам, чтобы продезинфицировать помещение. Проветривать после каждого урока и протирать парты каждые два часа тоже обязали педагогов».

Педагоги сетуют на бессмысленность подобных мер: если в школе детей удаётся разводить по параллелям на каждый участок этажа и создать для каждой параллели своё расписание уроков и перемен, то как быть с ситуацией, когда дети после школы спокойно могут гулять и общаться друг с другом уже без ограничений и социальной дистанции?

На работу — ещё когда темно, домой — уже когда темно

Не меньше классных руководителей от новых правил страдают и рядовые учителя. В ряде общеобразовательных учреждений пришлось кардинально перекраивать график учёбы и расписание перемен. Всё это сделано для минимизации контактов между учениками: теперь одна параллель не может пересекаться в коридорах с другой параллелью.

Педагоги подчёркивают, что теперь их рабочий день длится с раннего утра и до позднего вечера: в некоторых школах из-за нового расписания уроки поставлены так, что учитель может находиться в школе в рамках своего «окна» и час, и два, и больше. Законом это не запрещено: формально ведётся учёт лишь тех трудовых часов, которые учитель ведёт у детей, в остальное же время де-юре он не занят на работе. Учителя говорят, что в этой ситуации есть как плюсы в виде возможности проверить тетради на «длинных окнах», так и минусы в виде позднего возвращения домой, поскольку уроки таким образом могут смещаться вперёд по времени.

Новое расписание занятий Георгий Балаков © ИА REGNUM

Учитель истории одной из школ Тулы рассказывает, что ранней осенью и поздней весной такое расписание в целом не слишком обременительно, но вот что делать, когда в Россию придут холода, а с ними сократится и долгота дня, пока не очень понятно: «Мужчинам-педагогам в этом плане проще, но вот что делать женщинам-учителям, которые будут вынуждены возвращаться домой в тёмное время суток? Не все ведь живут в соседних домах рядом со школой».

Опасность — одна для всех

Ещё одна жалоба учителей связана с тем, что в школе нередко возникают форс-мажоры и риски для здоровья самих педагогов, причём бороться с этим приходится, исходя из ситуации.

«Наверное, в каждой школе есть такие дети, чьи родители чуть ли не насильно выпихивают их из дома, даже если ребёнок с температурой и всеми симптомами простуды или ОРВИ. В итоге ребёнок приходит в школу, маску не надевает, потому что, согласно рекомендациям, нельзя заставлять детей носить защитные средства, и начинает заражать как детей, так и учителей. После этого учитель может в лучшем случае выйти на больничный, заразившись от ученика, и получать гораздо меньшую зарплату по сравнению непосредственно со временем на работе, а в худшем — получить серьёзные проблемы для здоровья», — сетует педагог одной из частных московских школ.

В паблике «Подслушано у учителей» в социальной сети «ВКонтакте» подобная тревога уже была озвучена. По словам одного из учителей российской школы, у завуча общеобразовательного учреждения выявили коронавирус, после чего все педагоги отправлены на самоизоляцию с последующей целью проведения дистанционных уроков: «Как выяснилось, весь коллектив находится на больничном, а начальство об этом очень не хотело сообщать. Педагоги сами всё узнали, позвонив в больницу. Соответственно, оплата будет другая, у молодых вообще меньше 100% по среднему. Осталось двоякое чувство: все мы понимаем, что детей нужно учить, но почему администрация так себя повела, и неужели нельзя было перевести нас на две недели на «дистант» без больничного?».

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Один мир — одна проблема

Следует отметить, что не только в России чиновники уверяют, что школа — максимально безопасное с точки зрения санитарных рекомендаций место. Так, министр образования испанской автономии Каталония Хосеп Баргальо в интервью изданию El Periodico заявил, что школа и дом — наиболее безопасные с точки зрения рисков заразиться коронавирусом места.

«Когда отец или мать идут с ребенком на пляж или в ресторан, их нахождение рядом с ребёнком дает чувство, будто они всё контролируют. В школе же они оставляют детей и уходят. Вы не видите, что происходит внутри. Но мы говорим вам, что внутри школы мер безопасности больше, чем где-либо еще. Только дома у вас будет меньше риска. Еще могу сказать, что я видел фотографии городов, в которых уже открылись школы, и где дети обнимаются без масок на площади. Я всё же настаиваю на совместной ответственности», — сказал Баргальо.

Снежный ком из мелочей

Усталость педагогов накапливается и из-за постоянных уточнений их новых обязанностей и загрузки новыми делами. Так, согласно рекомендациям, в ряде школ учитель получил право покидать кабинет только после прихода учителя следующего по расписанию урока. Если один из педагогов мешкает и не приходит достаточно быстро — у множества учителей по цепочке личное время сокращается.

Учебный класс Mos.ru

«Доходит до смешного: во время урока в туалет выйти нельзя, поскольку детей запрещено оставлять одних, а на перемене нужно дождаться другого учителя, который может прийти к самому концу перемены. Как в таких условиях справить свои естественные нужды или банально успеть перекусить хотя бы в учительской — не совсем понятно», — говорит Антонина Ивановна, учительница одной из московских школ.

В функционал учителей нередко вводят обязанности по дежурству в кабинетах во время их «окон», протирание парт каждые два часа и постоянное проветривание помещений. Как всё это уместить в один рабочий день и при этом качественно подготовиться к уроку, не совсем понятно.

Сейчас педагоги надеются, что хотя бы после Нового года ситуация успокоится, и «сверху» примут решение об ослаблении рекомендаций. А пока что в среде учителей зреют недовольство и усталость, которые вряд ли потушишь деньгами или перспективами.

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