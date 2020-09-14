Вашингтон, 14 сентября 2020, 14:56 — REGNUM Энтузиаст с ником MrWhaleFarmer работает над созданием отдельного справочника по существам из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Об этом 14 сентября сообщает портал Shazoo.
Геймер опубликовал бесплатную версию бестиария на Google Drive. Помимо этого, он работает над специальным приложением по мотивам игры.
Напомним, в бестиарии игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» можно было прочесть полезную информацию о всех встречающихся чудовищах. В нём также были описаны способы победы над ними.
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