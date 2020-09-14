Екатеринбург, 14 сентября 2020, 14:58 — REGNUM Вакцинация половины жителей Свердловской области от гриппа позволит избежать эпидемического подъёма заболеваемости, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Алебай Сабитов.
Как передаёт региональный департамент информполитики, врач подчеркнул, что в эффективности прививки нет сомнений. Эффективность вакцинации же будет зависеть от того, какая доля жителей будет привита.
«Вакцинация половины жителей региона уже не даст эпидемического подъема», — сказал Сабитов.
Если же прививаться в разгар эпидемии, то иммунитет может не успеть сформироваться, предупредил завкафедрой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области начата вакцинация от гриппа.