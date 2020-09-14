Павловский район, Нижегородская область, , 14:55 — REGNUM В селе Грудцино Павловского района Нижегородской области прошла церемония захоронения земляка-героя, летчика 133-го истребительного авиаполка младшего лейтенанта Михаила Петрова, — сообщает ГТРК «Курск»

Останки пилота поисковики курских отрядов «Честь и долг» и «Славяне» подняли в Поныровском районе Курской области, где в июле 1943 года в первые дни Курской битвы шли ожесточенные бои. Они же установили имя летчика истребителя Як-7Б и нашли его брата и племянницу.

Михаил Петров погиб 11 июля 1943 года. В этот день во время Курской битвы восемь самолетов Як-7Б вели воздушный бой с четырнадцатью немецкими Fw-190 и сбили пять из них. В сражении погибли трое советских летчиков.

Курская битва (5 июля — 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тысяч убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии — более 860 тысяч человек, 255 тысяч из них были убиты или пропали без вести.