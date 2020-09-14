Москва, , 14:42 — REGNUM От дистанционного образования и карантина из-за пандемии коронавируса пострадала психика у 83,8% школьников в России. Такие данные опроса Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ приводит РБК.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

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Депрессия выявлена у 42,2% школьников. Быстро уставали (астения), 41,6%. Страдали от ограничения активности 69,2%. У 37,2% появились различные фобии, у 26,8% — головные боли. Бессонницей мучались 55,8% учащихся.

Подавлены вовремя пандемии были 13,1%, неоднократно менялось настроение в течение дня. у 44,2%. К «дистанционке» адаптировались только 13,4% учеников. Ровное и положительное настроение удалось сохранять 32,5% детей.

Онлайн-опрос проведен с конца апреля по конец мая. Опрошены школьников около 30 тыс с 5-го по 11-й классы из 79 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, образовательные ведомства и министерства надеются, что второй волны дистанционного образования в России не будет.

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