Ставрополь, , 14:35 — REGNUM Около 3,5 тыс. школьников на Ставрополье выбрали индивидуальный учебный план и обучаются на дому в дистанционной форме. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в пресс-службе главы региона по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

Образование (сс) Евгений Самарин. mos.ru

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Напомним, все общеобразовательные учреждения Ставрополья с 1 сентября начали работу в очном режиме. По информации министерства образования края, в настоящее время в школах региона в таком формате обучаются более 303 тыс. детей.

В ходе заседания было отмечено, что во всех школах Ставрополья проводятся необходимые профилактические мероприятия, организовано разделение потоков учащихся. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, для них также составлены индивидуальные графики занятий и питания.

В штатном режиме на Ставрополье образовательный процесс также проходит в средних специальных и высших учебных заведениях. Губернатор края Владимир Владимиров поручил усилить контроль за проведением противоэпидемиологических мероприятий в общежитиях техникумов и вузов.

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