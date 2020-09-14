Кострома, , 14:29 — REGNUM В Костроме коронавирусом заразился ещё один школьник и несколько сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации «Logos44.ru», диагноз COVID-19 поставили сразу нескольким работникам центрального офиса МФЦ в Костроме. В целях безопасности с 14 сентября приём людей в центре будет осуществляться только по предварительной записи. Костромичей будут обслуживать сотрудники, не контактировавшие с заражёнными. Инфицированных специалистов МФЦ отправили на карантин.

Также из-за угрозы распространения COVID-19 на карантин отправили класс гимназии № 25 в Костроме, об этом сообщает «K1NEWS.RU». Один из учеников начальной школы подхватил новую инфекцию. Остальные воспитанники гимназии продолжат учиться в обычном режиме.

Напомним, что начиная с 1 сентября на карантин в Костромской области закрыли классы семи школ и гимназий в областном центре, городах Буй и Шарья.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Костромской области коронавирусом заразились 53 человека. Новых летальных исходов за этот период не зафиксировано.

https://regnum.ru/news/society/3060914.html