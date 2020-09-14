Ревда, Свердловская область, , 14:35 — REGNUM В Ревде (Свердловская область) возникли большие очереди в неотложном отделении детской поликлиники из-за массовых обращений людей. Об этом заявила журналистам заведующая поликлиникой Ирина Козлова.

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Как передаёт «Ревда-инфо», родители жалуются на невозможность выстоять очередь в «неотложку».

"Люди массово обращаются, поэтому и возникает очередь. Мы делаем всё возможное чтобы решить эту проблему», — сказала Козлова.

А заведующая дошкольно-школьным отделение в городской больнице Ревды Галина Галимшина не нашла ничего лучше, чем напомнить стоящим в очереди о безопасной дистанции. «Предложите родителям соблюдать социальную дистанцию! И не смешиваться самим в очереди!», — ответила врач корреспонденту издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в детских садах города открыли ясли.

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