Москва, , 14:13 — REGNUM Тенденция к увеличению доли расходов на сектор ЖКХ в регионах России наблюдается уже не первый год, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «E.M.FINANCE» Евгений Марченко, комментируя долю расходов граждан на услуги ЖКХ.

«Такое пристальное внимание к процентному распределению расходов граждан объясняется имеющимися экономическими теориями, которые утверждают, что это распределение напрямую связано с доходами населения.

Однако существуют и другие теории, которые связывают рост расходов на услуги, например, с увеличением количества людей в семьях.

Учитывая низкий уровень жизни, особенно в регионах, рост затрат на такие обязательные платежи, могут значительно повлиять на общее благосостояние.

Однако объективности ради, стоит признать, что доля в диапазоне от 4,9% до 13,7% не является сверхъестественной. В развитых странах Европы, США услуги ЖКХ могут занимать до 30% от бюджета семьи. Для развивающихся стран, классической является доля 10%.

Также следует учитывать тот факт, что основное повышение среднего показателя произошло за счёт отдаленных северных регионов, где могли наблюдаться логистические и климатические проблемы.

Текущий 2020 год также не будет показательным для анализа данного показателя, так как за счёт тотального карантина, рост расходов ЖКХ вырос повсеместно», высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России.

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