Москва, , 14:11 — REGNUM В Центральную избирательную комиссию России по итогам избирательных кампаний 11−13 сентября поступило 11 жалоб избирателей на принуждение к голосованию за определённого кандидата. Об этом сегодня, 14 сентября, подводя итоги прошедшего голосования, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подобные обращения были из Вологодской, Воронежской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей, Краснодарского края и Чувашии.

Ещё в двух регионах избиратели пожаловались на принуждение к голосованию. По одной такой жалобе поступило из Челябинской и Тамбовской областей.

Читайте также: Памфилова: жалобы по поводу придомового голосования в ЦИК не поступали

Всего, по данным главы ЦИК, в Центральную избирательную комиссию поступило 1301 обращение. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее. Тогда было зарегистрировано 2495 обращений.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 11 по 13 сентября состоялось более 9 тыс. избирательных кампаний всех уровней. Выборы проходили в 83 регионах страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский рассказал о 79 жалобах в ЦИК по итогам выборов