Тюмень, , 14:05 — REGNUM В Северной Осетии пострадали от телефонного мошенника 13 местных жителей. Осужденный, отбывающий наказание в колонии города Тюмени, похитил у доверчивых граждан порядка 800 тыс. рублей. Факт мошенничества установили сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

Как оказалось, отбывающий наказание за совершение грабежа звонил на случайные номера жителей Моздокского района РСО-Алании. В разговоре с ними он сообщал, что их близкие попали в сложную ситуацию и им требуется помощь. Мошенник обещал родным за деньги оказать содействие в избавлении от уголовного преследования их близкого родственника. Не разобравшись в ситуации, те кидались на помощь, а на счет мошенника «капали» денежные средства.

Суд приговорил злоумышленника к двум годам колонии особого режима. Таким образом, к своему и так немалому сроку он добавил еще.