Москва, , 13:57 — REGNUM Сложно однозначно ответить на вопрос о целесообразности наделения лиц до 16 лет правом управления автомобиля, заявил корреспонденту ИА REGNUM ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя законодательную инициативу снизить возрастной ценз управления легковым автомобилем с 18 до 16 лет.

«Я не знаю ни одного мальчишку, который не хотел бы сесть за руль в 16 лет. А в последнее время все больше девочек хотят того же.

Поездки в вуз (особенно, если он находится в другом городе), на работу (в случае подработки), на встречу с друзьями. Везде хочется успеть и при этом чувствовать себя взрослым.

С правовой точки зрения, получая водительское удостоверение в 16 лет, ребенок приобретает кроме прав еще и множество обязанностей (соблюдение ПДД, получение полиса ОСАГО и т.д.) и ответственность за нарушение ПДД, за вред, причиненный чужому имуществу, а также жизни и здоровью людей, вплоть до уголовной ответственности.

Несовершеннолетний должен быть психологически готов к сложным ситуациям на дорогах, быстро ориентироваться и принимать правильные решения, потому что зачастую от этого зависит его жизнь и жизнь других участников дорожного движения.

Оплата штрафов за нарушение ПДД, а также возмещение причиненного в результате ДТП имущественного вреда, который не покроет полис ОСАГО, ляжет на плечи несовершеннолетнего.

Однако немногие в возрасте до 18 лет имеют стабильный заработок и смогут справиться с такой ответственностью.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ при отсутствии у несовершеннолетнего заработка обязанность по возмещению вреда ложится на родителей, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Полагаю, в случае законодательного закрепления права лица до 16 лет на вождение автомобиля, вина за нарушение правил дорожного движения детьми не может быть возложена на их родителей. В результате потерпевший может остаться без материального возмещения.

Поэтому к решению вопроса о наделении лиц до 16 лет правом управления автомобилем необходимо подходить серьезно.

Если инициатива будет принята, имеет смысл увеличить срок обучения несовершеннолетних, предусмотреть специальную программу, включая правовые вопросы, требовать поэтапной сдачи экзаменов в процессе обучения, чтобы несовершеннолетние понимали всю серьезность и ответственность своего нового статуса.

Также необходимо решить вопросы имущественной ответственности несовершеннолетних, к примеру, путем увеличения размера страховой выплаты по ОСАГО при причинении вреда лицами до 18 лет.

Это, безусловно, увеличит стоимость страховки, и здесь необходимо найти баланс, чтобы страховые взносы не стали неподъемными для несовершеннолетних», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предлагают снизить возраст до 16 лет для управления легковым автомобилем.

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