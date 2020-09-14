Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростовской области ожидается усиление ветра. Такие данные содержатся в оперативном ежедневном прогнозе Ростовского гидрометцентра на 14 сентября, передаёт ИА REGNUM.

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Согласно прогнозу синоптиков, в течения дня на Дону ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный и северо-восточный с переходом на северо-западный 5−10 метров в секунду, в дневные часы возможны порывы до 15 метров в секунду.

По северу и востоку области в ночные часы ожидается падение температуры до +5 градусов. Днём воздух прогреется до +25 — +30 градусов.