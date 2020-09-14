Милан, Италия, 14 сентября 2020, 13:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, у которого ранее диагностировали COVID-19, выписан из госпиталя Святого Рафаила в Милане. Об этом сообщает 14 сентября итальянская газета La Repubblica.
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«Спасибо за то, что вы здесь, это было самое опасное испытание в моей жизни», — с такими словами обратился Берлускони к собравшимся у госпиталя.
Политик призвал всех к ответственности в условиях пандемии коронавируса. Заражение угрожает каждому, предупредил он.
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Руководитель отделения общей и сердечно-сосудистой интенсивной терапии госпиталя и личный врач бывшего премьер-министра Альберто Зангрилло ранее заявил, что Берлускони продемонстрировал своим примером возможность победы над вирусом при соблюдении рекомендаций медиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 83-летнего Берлускони госпитализировали в ночь на 3 сентября. Некоторое время после выздоровления он проведёт в изоляции, пока не получит второй отрицательный результат теста на коронавирус.
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