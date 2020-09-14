Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Американский баскетболист Чарльз Баркли заявил, что он не появится в играх франшизы NBA 2K до тех пор, пока «старые игроки не получат по миллиону долларов». Об этом 13 сентября сообщило издание Kotaku.

По словам Баркли, многие баскетболисты не стали миллионерами благодаря своей карьере и им эти деньги нужнее, чем ему. Он также заявил, что получает предложения об участии в играх франшизы NBA 2K каждый год, но раз за разом отвечает на них отказом.

Напомним, NBA 2K — это серия симуляторов баскетбола, издаваемая компанией 2K Sports. В играх франшизы часто появляются известные баскетболисты: как современные, так и «классические» игроки.

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