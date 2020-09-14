Элиста, , 13:47 — REGNUM Несмотря на увеличение числа случаев заражения SARS-CoV-2, взрывного роста заболеваемости COVID-19 в Республике Калмыкия нет. Об этом в эфире Instagram 14 сентября сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

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«Конечно, определённое напряжение остаётся. Но, тем не менее, взрывного роста заболеваемости у нас нет. Ситуация остается контролируемой, хотя и довольно сложной. Сейчас на улицах гораздо больше людей, которые носят маски, соблюдают социальную дистанцию. Я думаю, что в том числе и эти меры помогают снизить заболеваемость. В госпиталях обстановка остается напряжённой. Количество стационарных мест, особенно в городе, практически всё время заполнено. Но, я думаю, если мы продержимся на таком уровне заболеваемости, то ситуация будет абсолютно контролируемая, и мы с ней справимся», — сказал глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, выздоровели десять человек.

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