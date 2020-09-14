Ревда, Свердловская область, , 13:48 — REGNUM В городской больнице Ревды (Свердловская область) не справляются с нагрузкой в неотложном отделении детской поликлиники. Об этом сообщают возмущённые родители.

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«В очереди стоят люди часами со здоровыми и с больными детьми, рассадник заразы!» — жалуются горожане. Как передаёт портал «Ревда-инфо», один из родителей сообщил, что дети вынуждены сидеть и лежать на полу, чтобы пережить большие очереди.

Одна из возможных причин больших очередей — открытие яслей в детских садах. Детям нужно пройти медкомиссию и поставить прививки. «Плюс оптимизация, плюс пандемия, из-за которой все с ума посходили», — комментирует другой родитель.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в городской больнице Ревды (Свердловская область) прекратили приём беременных и рожениц из-за кадрового дефицита.