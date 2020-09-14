Нальчик, , 13:38 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутной «Газели» в Кабардино-Балкарии пострадали восемь человек. Их доставили в больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.

После оказания медицинской помощи отпущена домой одна из пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло утром 14 сентября на въезде в селение Нартан. На федеральной дороге Р-217 столкнулись автомашина «Лада Калина» и пассажирская «Газель».

Напомним, крупная авария с участием маршрутной «Газели» произошла в Кабардино-Балкарии 8 сентября. На федеральной трассе в Баксанском районе столкнулись три автомобиля, в результате пострадали 13 человек. В тяжелом состоянии доставлены в больницу шестеро из них, остальные получили травмы средней степени тяжести.

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