Уфа, , 13:43 — REGNUM 68 медицинских работников Белебеевской ЦРБ, ранее переболевших CОVID-19, получили выплаты из Фонда социального страхования (ФСС) в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба республиканского комитета Профсоюза работников здравоохранения.

Врач смотрит результаты анализов на COVID-19 Павел Соболев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, помимо этого, Республиканский комитет профсоюза выдал санаторно-оздоровительные сертификаты 13 медикам — членам профсоюза, которые перенесли COVID-19 в тяжелой и среднетяжелой форме в госпитале.

По словам председателя первичной организации Белебеевской ЦРБ Ольги Крутовой, санаторно-оздоровительные сертификаты были выданы медицинским работникам, которые были инфицированы коронавирусом в апреле — начале мая текущего года. К сожалению, в настоящее время пока остаются в стороне те медики, которые перенесли эту инфекцию на дому, либо в легкой форме. Таким медикам была оказана материальная помощь в размере трех тысяч рублей.

Она также выказала надежду на то, что предложение о расширении получателей профсоюзных санаторных сертификатов поддержит республиканский комитет профсоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцработники в Бурятии получат ещё более 187 млн рублей выплат