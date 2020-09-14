Пхёнтхэк, Южная Корея, , 13:34 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее выявили восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих и членов их семей, прибывших в страну в период с 1 по 10 сентября. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазе в Осане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на базах США в Южной Корее, увеличилось до 188 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране выявили 109 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 22 285.

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