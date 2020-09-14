Киев, , 13:23 — REGNUM В рядах ВСУ выявлены 24 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 14 сентября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 10:00 14 сентября в Вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 665 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1544 человека, летальных случаев — шесть», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за минувшие сутки один человек был госпитализирован, 23 военнослужащих находятся дома под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском городе Чоп местные жители вышли на акцию протеста с требованием не ужесточать карантинные меры.

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