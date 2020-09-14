Красногорск, , 13:16 — REGNUM Стоимость проезда в маршрутных такси Московской области подорожала сразу на 5 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 14 сентября стоимость проезда микроавтобусах, следующих из пригорода в Москву, составляет 55 рублей, а не 50 рублей, как ранее. Поездки внутри населённого пункта подорожали с 40 до 45 рублей.

Новые тарифы введены, в частности, в маршрутных такси №120 и 120к «Красногорск — Москва».

Официальной информации о повышении на сайте правительства региона обнаружить не удалось.

Отметим, что в 2020 году стоимость проезда в маршрутках Подмосковья поднимается уже второй раз. В марте поездки на внутренних маршрутах подорожали также на 5 рублей — с 35 до 40 рублей. Таким образом, с начала года тариф вырос на 10 рублей — на 28,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье резко подорожал проезд в маршрутках