Новосибирск, , 13:14 — REGNUM В Новосибирской области две школы отправили на карантин из-за ОРВИ — заболели учитель и работник кухни, сообщила редакция «Вести Новосибирск». Речь идёт об образовательных организациях Болотнинского района, уточнил на аппаратном совещании сегодня, 14 сентября, губернатор Андрей Травников.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

«Из-за коронавируса на карантин отправлены четыре класса в Новосибирске и три класса в Бердске», — добавил глава региона.

Отметим, что, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 1173 обращения из-за ОРВИ, госпитализированы 26 человек.