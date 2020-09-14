Курган, , 13:14 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 12 выявлены в Кургане, два — в Шадринске, остальные — в Альменевском, Катайском, Макушинском и Шумихинском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 14 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3361 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 14 сентября от коронавируса излечились 2876 человек, 22 пациента с COVID-19 скончались.