Орел, , 13:11 — REGNUM 48 новых носителей коронавируса выявлены за сутки на территории Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 14 сентября.

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Шесть человек за последние сутки признаны выздоровевшими от COVID-19, статистика смертности не изменилась.

Всего в регионе с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус получили 7723 человека, 6116 выздоровели, скончались 115 пациентов.