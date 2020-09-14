Улан-Удэ, , 13:08 — REGNUM В Бурятии из федерального бюджета поступили дополнительные 187,6 млн рублей на выплаты соцработникам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Средства получат работники учреждений, работающих в сменном режиме с носителями коронавируса и людьми из группы риска — домов престарелых, интернатов и так далее.

«Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену», — отметили в правительстве.

Добавим, что продолжительность смен достигает 14 дней. Отмечается, что это уже третий этап стимулирующих выплат.

Читайте также: Забайкальские соцработники получат более 163 млн рублей за COVID-19

Читайте развитие сюжета: Более 60 медиков в Башкирии получили страховые выплаты из ФСС