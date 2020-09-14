Калуга, , 13:29 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Калужской области с 14 сентября начала работать горячая линия по вопросам организации питания в школах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьная столовая Edu.gov.ru

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Специалисты управления готовы подробно ответить на вопросы, связанные с организацией питания в образовательных учреждениях в новом учебном году. В частности, будут даны консультации по принципам здорового питания и о том, какие продукты разрешены в школьных столовых. Позвонившим также расскажут о родительском контроле и роли администрации школы при организации питания.

Телефон горячей линии будет работать по будням до 5 октября 2020 года.

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