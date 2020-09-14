Уфа, , 13:10 — REGNUM Порывы ветра до 20 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки в республике ожидаются дожди, днем ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью может опуститься до 4 °C, а днем — до 15 °C.

Отмечается, что на некоторых участках автотрасс возможно ухудшение видимости в дожде до 1 км, а в ночные и утренние часы возможен местами туман с видимостью менее 500 метров.

С 16 до 17 сентября текущего года в Башкирии также ожидаются небольшие дожди. Ветер может усилится до 22 метров в секунду.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует гражданам ограничить выход из зданий и находиться в помещениях. При этом нужно особо контролировать детей и не оставлять их без внимания.

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