Иваново, , 13:02 — REGNUM 43 носителя коронавируса выявлены за минувшие сутки на территории Ивановской области, сообщили 14 сентября в региональном оперативном штабе

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У 39 новых пациентов с коронавирусом выявлены симптомы ОРВИ и пневмонии. Шесть пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса.

Всего в регионе за период пандемии подтвердились 7968 случаев заражения, выздоровели 6515 человек, скончались от осложнений после коронавируса 125 человек.