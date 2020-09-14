Нью-Йорк, США, , 13:03 — REGNUM На аукционе в США прядь волос шестнадцатого президента страны Авраама Линкольна была продана за $81 тыс. Об этом 14 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные аукционного дома RR Auction из Бостона.

Авраам Линкольн

При этом уточняется, что во время аукционных торгов, которые состоялись в прошедшие выходные, экспертами ожидалось, что цена лота, куда входили прядь волос Линкольна, завернутая в запятнанную кровью телеграмму о его убийстве, дойдет до $75 тыс.

Однако реальная цена пряди волос шестнадцатого президента США составила $81 тыс., имя покупателя данного лота не разглашается.

Напомним, Авраам Линкольн получил смертельный выстрел в голову от актера Джона Уилкса Бута в ходе спектакля в вашингтонском Театре Форда 14 апреля 1865 года. Прядь его волос была сострижена осматривавшим покойного главу государства врачом, который завернул ее в телеграмму оборонного ведомства страны с сообщением об убийстве Линкольна, написав на ней: «Волосы А. Линкольна».