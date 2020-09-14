Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 13:03 — REGNUM На аукционе в США прядь волос шестнадцатого президента страны Авраама Линкольна была продана за $81 тыс. Об этом 14 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные аукционного дома RR Auction из Бостона.

Авраам Линкольн
Авраам Линкольн

При этом уточняется, что во время аукционных торгов, которые состоялись в прошедшие выходные, экспертами ожидалось, что цена лота, куда входили прядь волос Линкольна, завернутая в запятнанную кровью телеграмму о его убийстве, дойдет до $75 тыс.

Однако реальная цена пряди волос шестнадцатого президента США составила $81 тыс., имя покупателя данного лота не разглашается.

Напомним, Авраам Линкольн получил смертельный выстрел в голову от актера Джона Уилкса Бута в ходе спектакля в вашингтонском Театре Форда 14 апреля 1865 года. Прядь его волос была сострижена осматривавшим покойного главу государства врачом, который завернул ее в телеграмму оборонного ведомства страны с сообщением об убийстве Линкольна, написав на ней: «Волосы А. Линкольна».