Москва, , 13:02 — REGNUM Ситуация с лесными пожарами в России стабилизировалась, пик пожаров уже преодолён. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 14 сентября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

«Ситуация с лесными пожарами на сегодняшний день стабилизирована, и основной пик летней горимости пройден», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что основными причинами лесных пожаров в текущем сезоне стали аномально высокие температуры воздуха и скудные осадки. Такая ситуация наблюдалась на протяжении пяти месяцев в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, а также в Поволжье.

Сильнее всего пострадали от пожаров Сибирь и Дальний Восток. На эти макрорегионы пришлось более 98% площади всех лесных пожаров, при этом самая сложная обстановка была в Забайкалье и Якутии.

Абрамченко констатировала, что в 2020 году лесные пожары прошли на 30% меньшую площадь по сравнению с 2019 годом. Горели 8 млн гектаров леса.

В зонах контроля действовали 84% лесных пожаров. В этих зонах пожары можно не тушить, борьба с огнём обойдётся дороже, чем сам ущерб.

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