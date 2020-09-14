Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 20 784 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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За минувшие сутки в структуре подтвердили выписку 61 человека. Выписанные пациенты ранее полностью выздоровели.

В медучреждениях региона находятся 86 пациентов в тяжёлом состоянии (78 — лежат в реанимации, из них 49 — подключены к аппаратам ИВЛ), 361 пациент в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 524 смерти от COVID-19.

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