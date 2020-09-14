Джуба, , 13:27 — REGNUM Школы и университеты Южного Судана вновь открылись с понедельника, 14 сентября, после почти шестимесячного закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC Africa.

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Решение о повторном открытии школ и университетов было принято в ходе заседания правительства в пятницу, 11 сентября, под председательством президента страны Сальвы Киира.

Министр здравоохранения Южного Судана Элизабет Акуэй Йол сообщила своим коллегам, что произошло «значительное сокращение числа заражений, чти позволило повторное открытие обучения институтах в стране».

Напомним, что правительство закрыло все школы в марте после резкого роста заражений коронавирусом.

«Это отрадная новость, но она будет включать в себя огромную логистику для подготовки школ. Дезинфекция должна быть проведена заранее к возобновлению занятий», — заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения Туу Лой журналистам в столице страны, Джубе, в воскресенье.

Детский фонд Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, и культурное агентство ООН (ЮНЕСКО) ранее выступали за возобновление работы школ в Африке.