Ульяновск, , 12:49 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 129 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 14 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 13 533 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 129. Из них в настоящее время выздоровели 84,3% пациентов, в абсолютных цифрах — 11 410.

За последние сутки выписаны десять пациентов. В настоящее время продолжают лечение 1993 пациента с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет. Всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались 130 пациентов с COVID-19.

Отметим, что ранее в Ульяновской области подписано соглашение по внедрению цифровой системы интеллектуального анализа медицинских изображений. В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что использование программного комплекса IRYM позволит улучшить точность диагностирования заболеваний и скрининговых исследований в маммологии, выявления злокачественных образований, уменьшит вероятность врачебной ошибки. Система также включает в себя отдельный модуль для оценки поражения лёгких при заболевании COVID-19.