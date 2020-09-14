Кемерово, , 12:47 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 14 сентября, прививку от гриппа поставили более 53 тысяч детей и более 67 тысяч взрослых. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Напомним, что прививочная кампания в Кузбассе началась 1 сентября. В регион поступила первая партия вакцины — более 792 тысяч доз, в том числе 126 тысяч доз для детей.

В оперштабе уточнили, что детей прививают от гриппа в первую очередь, так как «в эпидемию болеет каждый третий ребенок, среди взрослых — каждый десятый».Всего в Кемеровской области планируется привить 60% населения, или 1 млн 600 тысяч человек.