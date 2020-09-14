Тула, , 12:45 — REGNUM 31 новый носитель коронавируса выявлен на территории Тульской области за минувшие сутки, данные 14 сентября опубликовал федеральный оперативный штаб.

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Один человек за сутки скончался, 29 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9654 человек, 8616 человек выздоровели. Скончались 348 пациентов.