Самара, , 12:47 — REGNUM 120 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 9944 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 7725 человек, а 144 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент летальности в регионе составил 1,45 (в России — 1,74), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 4,51 (в России — 12,76).

Отмечается, что на учете у врачей стоит 250 человек. На текущий момент сделано 636 615 тестов на коронавирус.