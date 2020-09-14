Пермь, , 12:47 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 сентября, зафиксировано три летальных исхода пациентов с COVID-19. Инфосводка опубликована на портале permkrai.ru.

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Два человека скончались из-за коронавирусной инфекции, причиной смерти еще одного человека названо сопутствующее заболевание.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 377 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. В 238 случаях причиной летального исхода назван COVID-19, а в 139 — сопутствующие заболевания.

Напомним, с конца марта в регионе выявлено 8685 носителей SARS-CoV-2.

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