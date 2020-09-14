Москва, , 12:46 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, приговорённый к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП, больше не будет сотрудничать с адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом заявил сам Пашаев.

Ранее Пашаев рассказал, что действие их договора с Ефремовым прекратилось после вынесения приговора, и решение о дальнейшем сотрудничестве еще не принято. Теперь он уточнил, что Ефремов не предлагал работать вместе и дальше.

«Это уже решено», — сказал Пашаев ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал вину Ефремова в гибели водителя фургона, с которым столкнулась иномарка актёра. За руль артист сел пьяным.

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