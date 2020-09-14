Тбилиси, , 12:40 — REGNUM В связи с формированием нового очага распространения коронавируса одно из сёл в Грузии оцепили сотрудники полиции. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба МВД.

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Сообщается, что в селе Матани Ахметского муниципалитета в Кахетии за последние сутки выявили 15 носителей SARS-CoV-2. На дорогах, идущих в село, установили пропускные пункты. У всех, кто выезжает из населенного пункта, замеряют температуру и берут биоматериал для теста на коронавирус.

В ведомстве отмечается, что ограничения на въезд или выезд не вводятся. С населением проводится работа по информированию о мерах профилактики распространения коронавируса.

Напомним, в Грузии в сентябре резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Темпы распространения коронавируса в разы превысили максимумы во время первой волны, которая была весной. Власти обещают, что жестких карантинных мер вводить не планируют.

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