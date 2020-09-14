Салехард, , 12:27 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Из них 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 14 сентября зарегистрировано 14 101 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 170 человека, 97 пациентов с COVID-19 скончались.