Воронеж, , 12:21 — REGNUM 11 новых носителей коронавируса выявлены за минувшие сутки в Воронежской области, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 14 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Федеральная статистика смертности не изменилась. За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 46 пациентов.

Всего в Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 16 539 человек, 14 617 пациентов выздоровели. В федеральную статистику смертности вошли 138 случаев на 14 сентября, региональный штаб на 10 сентября сообщал о 161 смерти пациента с COVID-19.