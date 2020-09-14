Красноярск, , 12:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, за всё время — 18 344. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в краевом оперштабе.

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Выздоровели 14 287 человек, в том числе 11 — за последние сутки.

За весь период в Красноярском крае скончался 521 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, регион находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу.

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