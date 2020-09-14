Москва, , 12:19 — REGNUM В случае открытия границ в 2021 году более половины участников опроса, проведенного в начале сентября интернет-сервисом для путешественников Biletix, надеются отправиться в путешествие и за рубеж, и по России. 51% респондентов из 1 320 человек выбрали такой вариант ответа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

При этом 32% туристов ответили, что в этом случае планируют отдохнуть только за границей. Ещё 14% признались, что собираются продолжить поездки исключительно внутри страны.

Напомним, что весной 2020 года страны массово начали закрывать границы из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 14 сентября, многие остаются на карантине или ввели ограничения по въезду.

Как сообщало ИА REGNUM, Минск рассчитывает на возобновление полётов авиакомпаний РФ с 1 октября.