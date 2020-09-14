Москва, 14 сентября 2020, 12:22 — REGNUM Роспотребнадзор не выдвигал требований по снижению наполняемости в школьных классах. Об этом сообщила главный специалист-эксперт Управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина, пишет 14 сентября «Российская газета».
Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»
«Специальных требований по уменьшению количества детей в классах нет», — отметила Фомкина.
По словам эксперта, переполненность класса, безусловно, способствует распространению инфекций. Оценивать ситуацию должны администрации школ. Чем больше в одном помещении детей, тем риск массового заболевания COVID-19 выше.
Читайте также: Как учиться вместе, но врозь? Школа по новым требованиям