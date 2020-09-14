Москва, , 12:10 — REGNUM Снизить риски мошенничества при обслуживании российскими банками своих клиентов по телефону поможет использование дополнительного параметра проверки. Об этом заявили в Центробанке.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что речь идёт, например, о секретном цифровом коде, который устанавливается клиентом при заключении договора.

«Кроме того, последние четыре цифры номера карты не могут являться дополнительным параметром аутентификации», — пояснили в банке.

В пресс-службе регулятора напомнили, что в 2019 году уже давали кредитным организациям рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и тому, как обезопасить клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR.

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«Тем не менее был зафиксирован единичный случай подобного мошенничества из-за несоблюдения рекомендаций», — заявил в беседе с РИА Новости представитель ЦБ.

В Центробанке ещё раз подчеркнули актуальность и необходимость следования рекомендуемым мерам. Это позволит банкам предотвратить подобные инциденты, добавили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк России предупредил кредитные учреждения о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии. С его помощью злоумышленники получили информацию о клиентах одной из кредитных организаций, после чего мошенники узнали данные об остатках на счетах своих потенциальных жертв. Затем они использовали данную информацию во время звонков клиентам банка для кражи денежных средств с их карт.