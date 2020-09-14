Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM В Свердловской области обнаружили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Вирус подтвердили у жителей Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Каменска-Уральского и Каменского района, Екатеринбурга (74 случая), Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Березовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Полевского, Арамильского ГО, Нижнего Тагила, Горноуральского ГО, Верх-Нейвинского, Кировграда, Первоуральска, Шалинского ГО, Нижнесергинского района, Ревды, Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Талицкого и Пышминского ГО.

Теперь в регионе подтверждено 27 048 случаев заражения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Уральского электрохимического комбината (Новоуральск, Свердловская область) Александр Белоусов предупредил местных жителей, что в России может начаться вторая волна COVID-19.

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