Москва, , 12:06 — REGNUM За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 57 пациентов. Об этом 14 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 18 635.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5509 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 068 320.

При этом сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 878 700 человек, 2475 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 40,9 млн.