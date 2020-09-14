Москва, , 12:05 — REGNUM Власти надеются на то, что ОГЭ для девятиклассников в 2021 году пройдёт в штатном режиме. Об этом в ходе пресс-конференции на тему Всероссийских проверочных работ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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"По всем прогнозам говорили, что напряженная обстановка будет сохраняться до весны следующего года максимум. Мы планируем, что летом ОГЭ состоится», — сказал Музаев.

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что власти могут «планировать, а ситуация с распространением пока для всех необъяснима».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОГЭ для девятых классов в 2020 году был отменён в связи с пандемией коронавируса. Оценки за экзамен были выставлены в соответствии со среднегодовыми.